Виктор Петренко – олимпийский чемпион по фигурному катанию, который на Олимпиаде-1988 поднялся на третье место пьедестала еще в составе сборной СССР. Предатель Украины тогда получил "бронзу" в одиночном мужском катании.

Читайте также В России прокляли Литву, лишившую гражданства фигуристку из шоу жены Пескова

Баюл: Он тридцать лет говорил, что безумно любит Украину

После начала полномасштабного вторжения вся сущность титулованного фигуриста была вылита извне. Сначала Петренко, как и все, собирал средства на нужды земляков, а затем неожиданно отправился на ледовое шоу Татьяна Навки, которая является супругой пресс-секретаря Владимира Путина, которое состоялось в российском Сочи.

Оксана Бюл прокомментировала такой позорный поступок Петренко, который в одночасье перешел на сторону врага. Хотя его родную Одессу чуть ли не каждый день безжалостно расстреливает Россия. Титулованная спортсменка добавила, что Виктор закрыл свои соцсети от лишнего хейта и тихонько себе наслаждается своим "русским миром".

"Мне было безгранично оскорбительно по отношению к Виктору Петренко. Он тридцать лет говорил, что безумно любит Украину. Сам – уроженец Одессы. Для меня было странно и непонятно, я никак не прореагировала, когда он перешел на сторону Навки. В 90-х они, понятно , были друзьями. Да и за кулисами всегда находились вместе. По большому счету, для меня Виктор Петренко никогда не был эталоном, на который я равнялась. У нас понятия, на которых мы воспитывались, были совершенно разными", – рассказала олимпийская чемпионка, которая уже давно проживает в США.

К слову. До полномасштабного вторжения Виктор Петренко занимал должность вице-президента украинской федерации фигурного катания на коньках. После его поездки в Россию предателя исключили из членов этой организации.

Баюл добавила, что полномасштабная война хорошо показала, кто является настоящим патриотом Украины, а кто только им притворялся.

Нас наверняка там рассудят. Мы живем сами собой. И, вероятно, война сейчас все маски срывала. Пусть делает что хочет. Дай ему, Господи Боже, здоровье и все лучшее. Каждый человек пусть сам себе решает, кто для него что значит. Если Петренко молчит, ничего не говорит и считает происходящее в Украине нормальным – сколько детей погибло, сколько всего к чертовой матери разбомбили… И считает нормальным общаться с Татьяной Навкой, которая получает финансирование из рук Путина. да поможет ему Господь Бог,

– ответила Баюл.

Интересно, что в ледовых шоу жены Дмитрия Пескова Петренко выступает еще с 2019 года. В момент полномасштабного вторжения предатель находился в родной Одессе и даже сделал одну публикацию со словами "Нет, войне". После чего он закрыл свои соцсети и все.

Ранее Баюл уже комментировала позорный поступок и пророссийскую позицию бывшего фигуриста

Отметим, что связи с Россией к добру не приводят. Это на себе уже понятная титулованная в прошлом фигуристка Маргарита Дробязко. Литва лишила ее национального паспорта, ведь та радостно выступала на ледовых шоу Ильи Авербуха и все той же Татьяне Навки.