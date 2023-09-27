Война сорвала все маски, – легендарная Баюл "разнесла" олимпийского призера, предавшего Украину

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл выразила свое мнение по поводу украинцев, которые после 24 февраля 2022 года публично показали свою пророссийскость. Одним из таких псевдопатриотов стал Виктор Петренко.

Виктор Петренко – олимпийский чемпион по фигурному катанию, который на Олимпиаде-1988 поднялся на третье место пьедестала еще в составе сборной СССР. Предатель Украины тогда получил "бронзу" в одиночном мужском катании.

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Баюл: Он тридцать лет говорил, что безумно любит Украину

После начала полномасштабного вторжения вся сущность титулованного фигуриста была вылита извне. Сначала Петренко, как и все, собирал средства на нужды земляков, а затем неожиданно отправился на ледовое шоу Татьяна Навки, которая является супругой пресс-секретаря Владимира Путина, которое состоялось в российском Сочи.

Оксана Бюл прокомментировала такой позорный поступок Петренко, который в одночасье перешел на сторону врага. Хотя его родную Одессу чуть ли не каждый день безжалостно расстреливает Россия. Титулованная спортсменка добавила, что Виктор закрыл свои соцсети от лишнего хейта и тихонько себе наслаждается своим "русским миром".

"Мне было безгранично оскорбительно по отношению к Виктору Петренко. Он тридцать лет говорил, что безумно любит Украину. Сам – уроженец Одессы. Для меня было странно и непонятно, я никак не прореагировала, когда он перешел на сторону Навки. В 90-х они, понятно , были друзьями. Да и за кулисами всегда находились вместе. По большому счету, для меня Виктор Петренко никогда не был эталоном, на который я равнялась. У нас понятия, на которых мы воспитывались, были совершенно разными", – рассказала олимпийская чемпионка, которая уже давно проживает в США.

До полномасштабного вторжения Виктор Петренко занимал должность вице-президента украинской федерации фигурного катания на коньках. После его поездки в Россию предателя исключили из членов этой организации.

Баюл добавила, что полномасштабная война хорошо показала, кто является настоящим патриотом Украины, а кто только им притворялся.

Нас наверняка там рассудят. Мы живем сами собой. И, вероятно, война сейчас все маски срывала. Пусть делает что хочет. Дай ему, Господи Боже, здоровье и все лучшее. Каждый человек пусть сам себе решает, кто для него что значит. Если Петренко молчит, ничего не говорит и считает происходящее в Украине нормальным – сколько детей погибло, сколько всего к чертовой матери разбомбили… И считает нормальным общаться с Татьяной Навкой, которая получает финансирование из рук Путина. да поможет ему Господь Бог,

– ответила Баюл.

Интересно, что в ледовых шоу жены Дмитрия Пескова Петренко выступает еще с 2019 года. В момент полномасштабного вторжения предатель находился в родной Одессе и даже сделал одну публикацию со словами "Нет, войне". После чего он закрыл свои соцсети и все.

Ранее Баюл уже комментировала позорный поступок и пророссийскую позицию бывшего фигуриста

Отметим, что связи с Россией к добру не приводят. Это на себе уже понятная титулованная в прошлом фигуристка Маргарита Дробязко. Литва лишила ее национального паспорта, ведь та радостно выступала на ледовых шоу Ильи Авербуха и все той же Татьяне Навки.