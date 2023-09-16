Маргарита Дробьязко родилась в столице России, но после распада СССР решила продолжить свои выступления под флагом Литвы. Фигуристка построила успешную спортивную карьеру, окончившуюся после сезона-2005/2006.

К теме Танцевала на шоу жены Пескова: Литва лишила гражданства титулованную фигуристку

Еще одна "адвокатеса" Дробязко из страны-террориста

После окончания профессиональной карьеры Дробьязко сосредоточила свое внимание на участии в ледовых шоу. Маргарита решила заработать денег не только в Литве, но и расширила свою географию на враждебную страну, где участвовала в шоу Ильи Авербуха.

10 августа в Литве подписали декрет о лишении крестов орденов пару фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко. Такое решение приняли после того, как оба любезно согласились стать частью ледового шоу Татьяны Навки в Сочи, которая является женой Дмитрия Пескова, и сама поддерживает российскую агрессию в сторону Украины.

Теперь Дробьязко за свои сиденья на двух стульях серьезно наказали. Литва забрала у известной фигуристки гражданство.

Поэтому в России солидно "подгорело". За "обиженную" Дробязко вступилась известная российская тренерша по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Россиянка заверила, что такие решения власти европейской страны отразят у других желание переезжать жить в Литву, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Тарасова с проклятием обратилась к литовцам, заявив, что лишенная гражданства Дробязко "нужна всему миру"