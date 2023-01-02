Переход в Ювентус был ошибкой: откровенное признание окружения Роналду

В карьере Криштиану Роналду начался новый азиатский период. В окружении португальского футболиста припомнили выступления CR7 за туринский Ювентус.

Знакомые поведали всю правду о состоянии Роналду после переезда в Италию. По словам окружения, футболисту сначала вообще не нравилось в Турине.

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Негативный период в карьере португальца

Были даже месяцы, когда Криштиану жалел, что сменил мадридский Реал и Ювентус. Звездный форвард почти не общался с партнерами по новой команде, что влияло на результаты "старой синьоры".

Напомним, что Роналду перешёл в Ювентус 10 июля 2018 года.

За туринский клуб Криштиану провел 134 матча, в которых забил 101 гол и отдал 22 результативных передачи.

За итальянскую команду игра до 31 августа 2021 года. После чего вернулся в Манчестер Юнайтед.

Любопытно, что возвращение в МЮ стало ошибкой. В расположении "красных дьяволов" Роналду отличался разве что одиозным поведением за пределами футбольного поля.

Хотел вернуться в Реал, но выбрал Аль-Наср

1 января 2023 года Роналду стал игроком саудовского Аль-Насра, с которым подписал контракт на 2 года В своем инстаграмме Криштиану выложил видео из самолета, в котором обратился к фанатам своего нового клуба

Напомним, что португалец не сможет сразу дебютировать за Аль-Наср. Нападающий пропустит первые два матча команды из-за дисквалификации, которая еще тянется с выступлений за МЮ Роналду разбил телефон фаната Эвертона, за что получил серьезное наказание.

В СМИ также была информация, что Роналду хотел вернуться в Реал. Потому его отпуск в Мадриде и тренировки на базе "Королевского клуба" не были случайностью. Это были намеки от футболиста, но руководство "сливочных" этого непонятно или просто даже не хотело понять.