Холифилд усиленно готовится к возвращению на ринг: видео молниеносной тренировки
57-летний боксер Эвандер Холифилд активно тренируется. чтобы вернуться на ринг. Американец решил побороться со стихией воды и отработать скорость ударов.
Ролик такой нестандартной тренировки боксер выложил в своем Instagram. Боксер мощно проводит комбинации под водой в своем бассейне.
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Он добавил рассказал под видео, что тренировки с каждым днем становятся все тяжелее.
Без страха. Без ограничений. Без оправданий,
– написал боксер.
Ранее сообщалось, что Кличко готовит легендарного Холифилда к возвращению на ринг.
Потенциальным соперником Холифилда может стать Майк Тайсон. Боксеры будто бы начали переговоры о поединке. Бой будет выставочным.
Холифилд и Тайсон уже встречались на ринге дважды в период с 1996 до 1997 года. В обоих поединках победу праздновал Эвандер.
Второй бой завершился дисквалификацией Тайсона за укус Холифилда за ухо.
Что известно о легенде бокса Холифилда
- Американец – многократный чемпион мира в тяжелой и первой тяжелой категориях (организаций WBA, WBC, IBF).
- В 1984 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
- Единственный боксер, выигравший четыре раза пояс чемпиона мира в тяжелой весовой категории.