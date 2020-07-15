57-летний боксер Эвандер Холифилд активно тренируется. чтобы вернуться на ринг. Американец решил побороться со стихией воды и отработать скорость ударов.

Ролик такой нестандартной тренировки боксер выложил в своем Instagram. Боксер мощно проводит комбинации под водой в своем бассейне.

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Он добавил рассказал под видео, что тренировки с каждым днем становятся все тяжелее.

Без страха. Без ограничений. Без оправданий,

– написал боксер.

Ранее сообщалось, что Кличко готовит легендарного Холифилда к возвращению на ринг.

Потенциальным соперником Холифилда может стать Майк Тайсон. Боксеры будто бы начали переговоры о поединке. Бой будет выставочным.

Холифилд и Тайсон уже встречались на ринге дважды в период с 1996 до 1997 года. В обоих поединках победу праздновал Эвандер.

Второй бой завершился дисквалификацией Тайсона за укус Холифилда за ухо.

Что известно о легенде бокса Холифилда