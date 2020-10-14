Колишній нападник збірної України Артем Мілевський несподівано натякнув на те, що збирається покинути "Динамо-Брест". Взимку футболіст вже не буде у розташуванні білоруського клубу.

Футболіст виклав пост у своєму Instagram-акаунті та написав загадковий текст під фото. Мілевський додав відео нарізки своїх найкращих дій у футболці "Динамо-Брест".

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Пост Мілевського

Брест! Тоді все починалося. Бути добру і мирному небу Білорусі. Паша Савицький, ми типу рекси. Дякую скажу всім у грудні раз і назавжди,

– написав Мілевський.

Український форвард двічі підписував контракт з "динамівцями". Вперше у липні 2017 року, а згодом у січні 2019 року. Між цим, з літа до зими 2018 року Артем виступав за угорську "Кішварду". Коли українець приєднався до клубу вдруге, тоді він допоміг стати "Динамо-Брест" чемпіоном Білорусі, перервавши 13-річну феєрію БАТЕ.

Чинний контракт Артема з клубом розрахований до січня 2021 року. У складі білоруської команди ексфорвард київського "Динамо" та збірної України загалом провів 96 матчів, записавши до свого активу 18 голів та 30 асистів.