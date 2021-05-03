Оклахома-Сіті – Фінікс 120:123 (33:27, 24:37, 28:34, 35:25)

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Оклахома провела кращий початок матчу й лідирувала протягом першої чверті. У другій 12-хвилинці команди по черзі виходили в лідери. У підсумку на велику перерву гості пішли за переваги +7.

У третій чверті Фінікс почав нарощувати перевагу, яка складала вже +17. До кінця останньої чверті Оклахома скоротила відрив до +3. Однак перевести гру бодай в овертайм господарі не змогли.

Українець Михайлюк провів на майданчику 15 хвилин, набрав 7 очок, зробив 2 підбирання.

Оклахома-Сіті – Фінікc відеоогляд