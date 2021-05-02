Оклахома-Сити – Индиана 95:152 (29:42, 17:40, 24:44, 25:26)

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Оклахома Святослава Михайлюка разгромно уступила на своем паркете Индиане.

Гости выиграли каждую из четвертей. Во второй и третьей 12-минутках был зафиксирован разгром Оклахомы. Только в последней четверти игроки Оклахомы навязали локальную борьбу.

Украинец Михайлюк провел на площадке 19 минут и 44 секунды. Он набрал 13 очков, сделал 1 подбор и 2 перехвата.

Оклахома-Сити – Индиана видеообзор

Даллас – Вашингтон 125:124 (38:26, 32:39, 19:32, 36:27)

В параллельном матче Даллас принимал Вашингтон Леня. Хозяева уверенно выиграли первую четверть. Однако до большого перерыва преимущество Далласа составляло всего 5 очков.

После третьей 12-минутки уже игроки Вашингтона были впереди. В последней четверти команды устроили качели. Даллас вырвал победу с разницей в одно очко.

Победу хозяевам помог получить Лука Дончич. Он набрал 31 очко, сделал 12 подборов и отдал 20 результативных передач.

Относительно Леня, то украинец провел на площадке 4 минуты и 47 секунд, за которые отдал 1 результативную передачу.

Даллас – Вашингтон видеообзор