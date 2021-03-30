Оклахома 30 марта провела матч в НБА против Далласа. Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не позволил клубу избежать поражения.

Почти на протяжении всего матча гости имели минимальное преимущество на площадке. Лишь во второй самой результативной четверти баскетболисты Оклахомы смогли показать достойную игру и оставить четверть за собой.

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Оклахома – Даллас 106:127 (24:33, 39:38 20:29, 23:27)

За Оклахому впервые со стартовых секунд вышел украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк. Украинец провел на паркете 27 минут 16 секунд. Святослав оправдал доверие тренера и набрал 16 очков. Также сделал 3 подбора, 1 передачу и понес 1 потерю мяча.

Михайлюк стал одним из самых результативных игроков матча, заняв 5 место среди всех участников в поединке. А в составе Оклахомы стал вторым по эффективности во встрече. Однако даже такая классная игра в исполнении украинского легионера не позволила его команде одержать победу.

Для Оклахомы это поражение стало 27-м в сезоне при 19 победах в 46 матчах. Клуб Михайлюка занимает лишь 13 место среди 15 команд в Западной конференции.

Их соперник Даллас с 24 победами и 21 фиаско располагается на 7 позиции.

Следующий матч Оклахома сыграет 1 апреля против Торонто.

Оклахома – Даллас видеообзор