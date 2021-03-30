Оклахома проиграла в НБА, Михайлюк впервые вышел в старте и провел яркий матч: видео
Оклахома 30 марта провела матч в НБА против Далласа. Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не позволил клубу избежать поражения.
Источник:24 канал
Почти на протяжении всего матча гости имели минимальное преимущество на площадке. Лишь во второй самой результативной четверти баскетболисты Оклахомы смогли показать достойную игру и оставить четверть за собой.
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Оклахома – Даллас 106:127 (24:33, 39:38 20:29, 23:27)
За Оклахому впервые со стартовых секунд вышел украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк. Украинец провел на паркете 27 минут 16 секунд. Святослав оправдал доверие тренера и набрал 16 очков. Также сделал 3 подбора, 1 передачу и понес 1 потерю мяча.
Михайлюк стал одним из самых результативных игроков матча, заняв 5 место среди всех участников в поединке. А в составе Оклахомы стал вторым по эффективности во встрече. Однако даже такая классная игра в исполнении украинского легионера не позволила его команде одержать победу.
Для Оклахомы это поражение стало 27-м в сезоне при 19 победах в 46 матчах. Клуб Михайлюка занимает лишь 13 место среди 15 команд в Западной конференции.
Их соперник Даллас с 24 победами и 21 фиаско располагается на 7 позиции.
Оклахома – Даллас видеообзор
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