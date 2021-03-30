Оклахома 30 березня провела матч у НБА проти Далласа. Український баскетболіст Святослав Михайлюк не дозволив клубу уникнути поразки.

Майже протягом всього матчу гості мали мінімальну перевагу на майданчику. Лише у другій найрезультативнішій чверті баскетболісти Оклахоми змогли показати гідну гру та залишити чверть за собою.

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Оклахома – Даллас 106:127 (24:33, 39:38 20:29, 23:27)

За Оклахому вперше зі стартових секунд вийшов український атакувальний захисник Святослав Михайлюк. Українець провів на паркеті 27 хвилин 16 секунд. Святослав виправдав довіру тренера та набрав 16 очок. Також зробив 3 підбирання, 1 передачу та зазнав 1-ї втрати м'яча.

Михайлюк став одним із найрезультативніших гравців матчу, зайнявши 5 місце серед усіх учасників у поєдинку. А у складі Оклахоми став другим за ефективністю у зустрічі. Однак навіть така класна гра у виконанні українського легіонера не дозволила його команді здобути перемогу.

Для Оклахоми ця поразка стала 27-ю у сезоні при 19 перемогах у 46 матчах. Клуб Михайлюка посідає лише 13 місце серед 15 команд у Західній конференції.

Їх суперник Даллас із 24 звитягами та 21 фіаско розташовується на 7 позиції.

Наступний матч Оклахома зіграє 1 квітня проти Торонто.

Оклахома – Даллас відеоогляд