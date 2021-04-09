В первой четверти команды выдали одинаковую игру и завершили ее боевой ничьей 38:38. Дальше преимуществом во встрече владели исключительно гости.

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Оклахома – Кливленд 102:129 (38:38, 23:27 14:28, 27:36)

Время в футболке Оклахомы получил атакующий защитник Святослав Михайлюк. Украинец сыграл 26 минут 37 секунд. За это время баскетболист набрал 10 очков, сделал 4 подбора и 2 передачи. Также запомнился 4 персональными фолами, 1 потерей мяча и таким же количеством перехватов.

Такая игра Михайлюка не позволила его команде избежать 32-го поражения в этом сезоне НБА. В активе Оклахомы 20 побед и 13 место среди 15 клубов Западной конференции.

В предыдущем матче против Шарлотт, который также закончился поражением Оклахомы, Святослав забросил 12 пунктов. После этого поединка Михайлюк стал пятым баскетболистом из Украины в НБА, набравшим 1000 очков.

Среди украинских легионеров такое достижение покорялось Виталию Потапенко (3995), Алексею Леню (3985), Станиславу Медведенко (1390) и Александру Волкову (1019).

Для Михайлюка этот сезон является третьим в карьере в НБА. Он принял участие в 145 встречах, в которых набирал в среднем за игру 6,9 очка.

Следующий матч Оклахома проведет 11 апреля против Филадельфии.

Оклахома – Кливленд видеообзор