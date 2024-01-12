Подобного не было 32 года: в НБА состоялся один из самых разгромных матчей в истории – видео

В пятницу, 12 января, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. В одном из них Оклахома на своей площадке принимала Портленд.

Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы Западной конференции. Хозяева являются лидерами чемпионата, а гости занимают предпоследнее место, так что явным фаворитом поединка считалась Оклахома, которая подтвердила этот статус на все 100 процентов, пишет 24 Канал.

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Рекордная победа Оклахомы

Старт поединка не предвещал позора для гостей. Они набрали первые 5 очков в матче, однако после этого на площадке была всего одна команда.

"Тандер" оторвались от соперника уже по результатам первой 12-минутки (36:24), после чего две четверти просто уничтожали гостей. По результатам стартовых 36 минут счет на табло фиксировал унизительные для "блейзерс" – 118:56.

В последней четверти команды уже играли на равных и закончили поединок с той же разницей в 62 очка – 139:77. Такой счет стал повторением пятого в истории лиги результата по итоговой разнице.

Что интересно, антирекорд лиги принадлежит триумфаторам матча. В декабре 2021 года Оклахома уступила Мемфису со счетом 79:152 (-73). А в последний раз разница в 62 очка была зафиксирована в ноябре 1991 года, тогда Голден Стейт разгромил Сакраменто со счетом 153:91.

Самые разгромные победы в истории НБА

1. Мемфис 152:79 Оклахома (декабрь 2021)

2. Кливленд 148:80 Майами (декабрь 1991)

3. Индиана 124:59 Портленд (февраль 1998)

4. Голден Стейт 99:162 Лейкерс (март 1972)

5-7. Оклахома 139:77 Портленд (январь 2024)

5-7. Голден Стейт 153:91 Сакраменто (ноябрь 1991)

5-7 Нью-Йорк Никс 100:162 Филадельфия (декабрь 1960)

Отметим, что Портленд стал первой командой в истории НБА, которая дважды уступала с разницей более 60 очков.

Смотрите видеообзор матча Оклахома – Портленд