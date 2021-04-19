Оклахома уверенно начала поединок и даже в двух четвертях подряд лидировала в матче. А вот вторая часть игры не сложилась.

Стоит внимания Вашингтон с Ленем разгромил бывший клуб Михайлюка в НБА

Торонто – Оклахома 112:106 (28:31, 24:28, 29:21, 31:26)

Время в футболке Оклахомы получил украинский баскетболист Святослав Михайлюк. Атакующий защитник провел на паркете 17 минут 51 секунду. За это время украинец набрал 4 очка, сделал такое же количество подборов и одну передачу. Также дважды терял мяч.

Оклахома потерпела 10-е поражение подряд и 37-е фиаско в сезоне НБА при 20 победах. Команда располагается на 13 месте среди 15 клубов в Западной конференции. Ее соперник – Торонто – в Восточной конференции идет 10-м.

Следующую игру клуб Михайлюка проведет 20 апреля против Вашингтона, за который выступает другой украинец – Алексей Лень. Правда, пока неизвестно, сможет ли центровой из Украины принять участие в этой украинской встрече в США. В поединке против Детройта Алексей получил травму лодыжки.

Торонто – Оклахома видеообзор