Оклахома впевнено розпочала поєдинок та навіть у двох чвертях поспіль лідирувала у матчі. А от друга частина гри не склалась.

Варте уваги Вашингтон з Ленем розгромив колишній клуб Михайлюка у НБА

Торонто – Оклахома 112:106 (28:31, 24:28, 29:21, 31:26)

Свій час у футболці Оклахоми отримав український баскетболіст Святослав Михайлюк. Атакувальний захисник провів на паркеті 17 хвилин 51 секунду. За цей час українець набрав 4 очки, зробив таку ж кількість підбирань та одну передачу. Також двічі втрачав м'яч.

Оклахома зазнала 10-ї поразки поспіль та 37-го фіаско у сезоні НБА при 20 перемогах. Команда розташовується на 13 місці серед 15 клубів у Західній конференції. Її суперник Торонто у Східній конференції йде 10-м.

Наступну гру клуб Михайлюка проведе 20 квітня проти Вашингтона, за який виступає інший українець Олексій Лень. Щоправда, наразі невідомо, чи зможе центровий з України взяти участь у цій українській зустрічі у США. У поєдинку проти Детройта Олексій зазнав травми щиколотки.

Торонто – Оклахома відеоогляд