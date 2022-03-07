Білодід: Ви тільки вбиваєте нас і створюєте загальне горе

Титулована дзюдоїстка виклала пост, у якому відчувається увесь біль батьків, які плачуть над їх убитою дитиною. Дарія Білодід з шаленим гнівом звернулась до російських окупантів.

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Українська спортсменка не може назвати цих осіб навіть людьми, вони – тварини, які безжально стріляють у мирних людей. Вона побажала їм відчути те, що зараз переживає український народ.

Окупанти вбивають українських дітей...Навіщо? Тварюки! Ви руйнуєте життя, ви не даєте людям спокійного життя, ви тільки вбиваєте нас і створюєте загальне горе...Боже, допоможи. Нехай кожній тварюці, яка робить це зло, все повернеться у 10-кратному розмірі. Щоб ви відчували те, що відчуваємо ми…,

– написала дзюдоїстка.

Нагадаємо, що Білодід у перші дні війни роздавала їжу на пункті пропуску біля кордону України з Словаччиною.

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