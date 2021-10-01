Огненное фаер-шоу на трибунах: фанаты сорвали матч Лиги Европы во Франции

Марсель расписал нулевую мировую с Галатасараем в Лиге Европы. Матч был временно приостановлен из-за выходки фанатов.

Жаркое противостояние фанатов во Франции

Турецкие фанаты – одни из самых горячих ультрасов в мире. Что они доказали на матче Марсель – Галатасарай. Не отставать решили и болельщики французского клуба.

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Фанаты обоих клубов устроили горячую перепалку фаерами, бросая их с одной трибуны на другую. Из-за этого жаркого противостояния вне футбольного поля главный арбитра матча Павел Рачковский остановил встречу.

Эти выходки фанатов могли опасно повлиять на футболистов. Успокоить горячих турецких фанатов пошел сам тренер Галатасарая Фатих Терим, который лично попросил болельщиков прекратить беспорядок.

Ультрас обоих клубов таки прекратили свои позорные поступки. После чего судья сигнализировал о продолжении игры. Произошло это в первом тайме, поэтому к первой 45-минутке четвертый арбитр показал на таблице 8 дополнительных минут.



Фанаты сорвали матч Лиги Европы / Скриншот с видео

Отметим, что интересно было только на трибунах. Обе команды же сыграли в нулевую ничью во Франции.