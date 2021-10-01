Спекотне протистояння фанатів у Франції

Турецькі фанати – одні з найгарячіших ультрасів у світі. Що вони довели у матчі Марсель – Галатасарай. Не відставати вирішили і уболівальники французького клубу.

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Фанати обидвох клубів зробити гарячу перестрілку фаєрами, кидаючи їх з одної трибуни на іншу. Через це спекотне протистояння поза футбольним полем головний арбітра матчу Павел Рачковський зупинив зустріч.

Ці витівки фанатів могли небезпечно вплинути на футболістів. Заспокоїти палких турецьких фанатів пішов сам тренер Галатасараю Фатіх Терім, який особисто попросив уболівальників припинити безлад.

Ультрас обох клубів таки припинили свої ганебні вчинки. Після чого суддя сигналізував про продовження гри. Сталось це у першому таймі, тому до першої 45-хвилини четвертий арбітр показав на таблиці аж 8 додаткових хвилин.



Фанати зірвали матч Ліги Європи / Скриншот із відео

Відзначимо, що цікаво було лише на трибунах. Обидві команди зіграли ж у нульову нічию у Франції.