Оформил дубль в ворота Баварии: победитель Лиги чемпионов встретился с главным талантом Динамо

Самба Диалло – один из самых талантливых игроков киевского "Динамо". Полузащитник "бело-синих" сильно поразил руководство мюнхенской Баварии.

Разговор с немецким грандом

18-летний футболист стал одним из авторов поражения Баварии в поединках против Динамо. Самба Диалло рассказал о разговоре с представителями одного из лучших клубов мира.

Кстати, Динамо узнало соперника в стыковых матчах Юношеской лиги УЕФА.

Был разговор еще после первого матча в Мюнхене, когда Диалло оформил дубль в ворота соперника.

После матча с Баварией в лиге УЕФА со мной связывались официальные лица немецкого клуба. Они были поражены – им очень понравилось мое выступление,

– рассказал футболист.

. Динамо дважды побеждало Баварию в нынешнем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. Сначала киевляне одержали победу в Германии со счетом 0:4. А уже в ноябре на стадионе имени Валерия Лобановского "бело-синие" обыграли немцев 1:2. Футболисты играли в сложных условиях из-за снегопада.

Интересно, что недавно левый вингер из Сенегала продлил соглашение с Динамо на 5 лет – до конца декабря 2026-го.

Карьера Диалло в Динамо