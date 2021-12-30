Оформил дубль в ворота Баварии: победитель Лиги чемпионов встретился с главным талантом Динамо
Источник:tv Sénégal
Самба Диалло – один из самых талантливых игроков киевского "Динамо". Полузащитник "бело-синих" сильно поразил руководство мюнхенской Баварии.
Разговор с немецким грандом
18-летний футболист стал одним из авторов поражения Баварии в поединках против Динамо. Самба Диалло рассказал о разговоре с представителями одного из лучших клубов мира.
Кстати, Динамо узнало соперника в стыковых матчах Юношеской лиги УЕФА.
Был разговор еще после первого матча в Мюнхене, когда Диалло оформил дубль в ворота соперника.
После матча с Баварией в лиге УЕФА со мной связывались официальные лица немецкого клуба. Они были поражены – им очень понравилось мое выступление,
– рассказал футболист.
Интересно, что недавно левый вингер из Сенегала продлил соглашение с Динамо на 5 лет – до конца декабря 2026-го.
Карьера Диалло в Динамо
- Самба Диалло перешел в Динамо в июле 2021 года, покинув родную страну.
- Начал карьеру в киевском клубе с команды до 19 лет.
- В Юношеской лиге УЕФА в сезоне 2021/2022 забил 5 голов в 6 матчах.