Вояж в солнечную Испанию

Юношеская команда Динамо осталась единственным представителем Украины в еврокубках. Киевляне узнали имя своего соперника в стыковых матчах.

Стоит узнать ПСЖ – Реал, Интер – Ливерпуль: результаты новой жеребьевки Лиги чемпионов

Жребий возвел подопечных Игоря Костюка с испанским Депортиво.

Все результаты жеребьевки

Эмполи – Боруссия Дортмунд

Генк – Челси

Алкмаар – Вильярреал

Жилина – Интер

Хайдук – Атлетико

Митьюлланд – Брюгге

Депортиво – Динамо

Рейнджерс – Севилья

К сведению. Стыковые противостояния будут состоять из одного матча. "Бело-синие" проведут поединок в Испании. Встречи пройдут 8/9 февраля 2022 года.

Победители встреч выйдут в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, где присоединят к восьми клубам, вышедшим напрямую через первые места в своих группах Пути Лиги чемпионов.

Как Динамо завершило групповой раунд