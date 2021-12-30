Разговор с немецким грандом

18-летний футболист стал одним из авторов поражения Баварии в поединках против Динамо. Самба Диалло рассказал о разговоре с представителями одного из лучших клубов мира.

Кстати, Динамо узнало соперника в стыковых матчах Юношеской лиги УЕФА.

Был разговор еще после первого матча в Мюнхене, когда Диалло оформил дубль в ворота соперника.

После матча с Баварией в лиге УЕФА со мной связывались официальные лица немецкого клуба. Они были поражены им очень понравилось мое выступление,
– рассказал футболист.

Интересно, что недавно левый вингер из Сенегала продлил соглашение с Динамо на 5 лет – до конца декабря 2026-го.

Карьера Диалло в Динамо

  • Самба Диалло перешел в Динамо в июле 2021 года, покинув родную страну.
  • Начал карьеру в киевском клубе с команды до 19 лет.
  • В Юношеской лиге УЕФА в сезоне 2021/2022 забил 5 голов в 6 матчах.