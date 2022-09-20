В цветах флага Украины: официальный постер боя Ломаченко – Ортис

Многие поклонники бокса с нетерпением ждут возвращения на ринг Василия Ломаченко. 29 октября украинец подерется порадовать своих фанатов боем.

Солидарны с Украиной

Еще в 2022 году украинский боксер выйдет в ринг против Джемейна Ортиса. Бой Ломаченко состоится в Нью-Йорке на "Madison Square Garden".

Читайте также Ломаченко увидели на титульном поединке Альварес – Головкин

Ради подготовки к этому бою Василий уехал из Украины. Украинец успел найти место в тренировочном лагере, чтобы своими глазами увидеть поединок во втором среднем весе Сауль Альварес – Геннадий Головкин. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира.

Промоутерская компания Top Rank уже опубликовала официальный постер боя Ломаченко – Ортис, который должен стать разогревом украинца перед титульным поединком.

Вокруг фамилий боксеров дизайнеры использовали эмодзи в цветах флага Украины. Под публикацией отметили: "Ломаченко возвращается".



Ломаченко – Ортис / Фото Top Rank

Некоторые фанаты Ломаченко негативно отреагировали на возвращение Василия на ринг. После 24 февраля украинский боксер встал на защиту страны и родного города Белгород-Днестровского. Ломаченко даже отказался от титульного боя против австралийца Джорджа Камбососа.

Ломаченко признался, что посвящает поединок против Ортиса всей Украине. Напомним, что это будет первое поединок для украинца после почти годового перерыва.