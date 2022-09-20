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Ще у 2022 році український боксер вийде у ринг проти Джемейна Ортіса. Бій Ломаченка відбудеться у Нью-Йорку на "Madison Square Garden".

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Заради підготовки до цього бою Василь виїхав з України. Українець встиг знайти місце у тренувальному таборі, щоб на власні очі побачити поєдинок у другій середній вазі Сауль Альварес – Геннадій Головкін. На кону стояло звання абсолютного чемпіона світу.

Промоутерська компанія Top Rank вже опублікувало офіційний постер бою Ломаченко – Ортіс, який має стати розігрівом для українця перед титульним поєдинком.

Навколо прізвищ боксерів дизайнери використали емодзі у кольорах прапора України. Під публікацією зазначили: "Ломаченко повертається".



Ломаченко – Ортіс / Фото Top Rank

Деякі фанати Ломаченка негативно відреагували на повернення Василя на ринг. Після 24 лютого український боксер став на захист країни та рідного міста Білгород-Дністровського. Ломаченко навіть відмовився від титульного бою проти австралійця Джорджа Камбососа.

Ломаченко зізнався, що присвячує двобій проти Ортіса усій Україні. Нагадаємо, що це буде перший двобій для українця після майже річної перерви.