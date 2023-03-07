Турецкие мотивы в украинских цветах: УЕФА представила мяч финала Лиги чемпионов-2023 – фото

УЕФА определился с мячом, которым сыграют в финале Лиги чемпионов-2023. Круглого выполнили по мотивам страны, которая примет решающий поединок за трофей.

Турецкий Стамбул 10 июня примет ключевой матч самого престижного европейского турнира. Спортивный бренд Adidas решил не отставать и оформил мяч, отдав честь стране-хозяйке финала Лиги чемпионов-2023.

Вот так Сезон-2022/2023 для него окончен: ПСЖ потеряла лидера перед матчем с Баварией в ЛЧ

Эксклюзивный мяч финала ЛЧ

Круглого оформили по турецким мотивам, которые раскрасили в синий, желтый и красный цвета. Мяч представили на подушках с турецкими узорами и на фоне побережья.



Официальный мяч финала Лиги чемпионов-2023 / Фото с твиттера UEFA Champions League

Также УЕФА вспомнила в твиттере, как с годами меняли мячи финала Лиги чемпионов.



Мячи финалов Лиги чемпионов / Фото с твиттера UEFA Champions League

7 – 8 марта определятся первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов-2022/2023. В эти два дня состоятся четыре ответных матча 1/8 финала ЛЧ.

Челси после минимального поражения примет Боруссии Дортмунд, а Бенфика дома сыграет против Брюгге. Первая встреча этих двух команд закончилась победой "орлов" 2:0.

8 марта Бавария попытается вторично переиграть ПСЖ после победы 0:1 в Париже. Милан сыграет на выезде против Тоттенхэма. Первый матч закончился победой "россонери" 0:1.

Уже 14 – 15 марта состоится вторая порция ответных матчей 1/8 финала.