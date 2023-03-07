Турецкие мотивы в украинских цветах: УЕФА представила мяч финала Лиги чемпионов-2023 – фото
Источник:твиттер UEFA Champions League
УЕФА определился с мячом, которым сыграют в финале Лиги чемпионов-2023. Круглого выполнили по мотивам страны, которая примет решающий поединок за трофей.
Турецкий Стамбул 10 июня примет ключевой матч самого престижного европейского турнира. Спортивный бренд Adidas решил не отставать и оформил мяч, отдав честь стране-хозяйке финала Лиги чемпионов-2023.
Вот так Сезон-2022/2023 для него окончен: ПСЖ потеряла лидера перед матчем с Баварией в ЛЧ
Эксклюзивный мяч финала ЛЧ
Круглого оформили по турецким мотивам, которые раскрасили в синий, желтый и красный цвета. Мяч представили на подушках с турецкими узорами и на фоне побережья.
Официальный мяч финала Лиги чемпионов-2023 / Фото с твиттера UEFA Champions League
Также УЕФА вспомнила в твиттере, как с годами меняли мячи финала Лиги чемпионов.
Мячи финалов Лиги чемпионов / Фото с твиттера UEFA Champions League
7 – 8 марта определятся первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов-2022/2023. В эти два дня состоятся четыре ответных матча 1/8 финала ЛЧ.
Челси после минимального поражения примет Боруссии Дортмунд, а Бенфика дома сыграет против Брюгге. Первая встреча этих двух команд закончилась победой "орлов" 2:0.
8 марта Бавария попытается вторично переиграть ПСЖ после победы 0:1 в Париже. Милан сыграет на выезде против Тоттенхэма. Первый матч закончился победой "россонери" 0:1.
Уже 14 – 15 марта состоится вторая порция ответных матчей 1/8 финала.
- Порту – Интер (0:1)
- Манчестер Сити – РБ Лейпциг (1:1)
- Наполи – Айнтрахт (2:0)
- Реал – Ливерпуль (5:2)