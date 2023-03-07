31-летний бразилец получил травму в матче лиги 1 против Лилля, состоявшемся еще 19 февраля. Французских фанатов успокаивали, заявляя, что повреждение Неймара не является серьезным. Поэтому через некоторое время футболист будет снова радовать их своей игрой.

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Серьезная потеря для парижан

Но вердикты врачей были не столь оптимистичны. Левому вингеру нужно будет лечь на операционный стол из-за травмы связок голеностопного сустава.

Из-за хирургического вмешательства футболист пропустит около 3 – 4 месяцев и уж точно не сыграет в сезоне-2022/2023.

Эта новость неприятно шокировала болельщиков ПСЖ. Ведь 8 марта парижане проведут ответный матч против Баварии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что французам нужно отыгрываться. Первая встреча между этими клубами завершилась в пользу мюнхенцев 0:1.

Обратите внимание! Ответный матч ПСЖ против Баварии, который состоится 8 марта в Мюнхене, начинается в 22:00 по Киеву.

Сам Неймар кратко прокомментировал свою травму.

Вернусь сильнее,

– написал бразилец в инстаграмме.

Теперь 31-летний бразилец будет наблюдать за игрой своих одноклубников только по телевизору и с трибун "Парк де Пренс".

Отметим, что дела ПСЖ во французском первенстве идут достаточно хорошо. Парижане лидируют в Лиге 1, имея преимущество над идущим вторым Марселем в 8 баллов. Из Кубка Франции клуб Неймара вылетел на стадии 1/8 финала от того же Марселя.

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