Турецький Стамбул 10 червня прийме ключовий матч найпрестижнішого європейського турніру. Спортивний бренд Adidas вирішив не відставати та оформив м'яч, віддавши честь країні-господарці фіналу Ліги чемпіонів-2023.

Оце так Сезон-2022/2023 для нього закінчений: ПСЖ втратило лідера перед матчем із Баварією в ЛЧ

Ексклюзивний м'яч фіналу ЛЧ

Круглого оформили за турецькими мотивами, які розфарбували у синій, жовтий та червоний кольори. М'яч презентували на подушках із турецькими візерунками та на фоні узбережжя.



Офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів-2023 / Фото з твітеру UEFA Champions League

Також УЄФА пригадала у твітері, як з роками змінювали м'ячі фіналу Ліги чемпіонів.



М'ячі фіналів Ліги чемпіонів / Фото з твітеру UEFA Champions League

7 – 8 березня визначаться перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2022/2023. У ці два дні відбудуться чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ.

Челсі після мінімальної поразки прийме Боруссії Дортмунд, а Бенфіка вдома зіграє проти Брюгге. Перша зустріч цих двох команд закінчилась перемогою "орлів" 2:0.

8 березня Баварія спробує вдруге переграти ПСЖ після перемоги 0:1 у Парижі. Натомість Мілан зіграє на виїзді проти Тоттенхема. Перший матч закінчився звитягою "россонері" 0:1.

Вже 14 – 15 березня відбудеться друга порція матчів-відповідей 1/8 фіналу.