На старте нового сезона-2023/2024 Ворскла не только вылетела из еврокубков от грузинской Дели, но и с разгромного поражения начала для себя чемпионат Украины. Именно фиаско в матче с Рухом 4:1 привело к конфликту между руководством и главным тренером команды, как это сообщали СМИ.

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"После игры с Рухом во Львове состоялась обычная беседа": объяснение Ворсклы

Вроде бы стороны устроили конфликт в раздевалке полтавского клуба после поражения от Руха во Львове.

На фоне этого тренерское кресло Виктора Скрипника серьезно пошатнулось. Была даже информация, если в ближайших поединках ситуация Ворсклы не исправится, то клуб простится с наставником.

В Ворскле решили отреагировать на эти слухи, расставить все точки над "i", т прекратить эту огласку.

9 августа в инстаграмме ворсклян появился сток по опровержению внутреннего конфликта в клубе. Как сообщает Ворскла, после матча против Руха в подтрибунном помещении команды был разговор, но никак не на повышенных тонах.

Официально: футбольный клуб Ворскла сообщает, что информация о внутреннем конфликте между руководством и тренерским штабом, представленная некоторыми СМИ, не соответствует действительности. После игры с Рухом во Львове прошла обычная беседа, без вмешательства в работу друг друга. Не сомневаемся, победы впереди. Верим в команду!

– говорится в сообщении.



Реакция Ворсклы на информацию СМИ о конфликте в клубе / Скриншот из инстаграмма команды

Уже в ближайшем матче (13 августа) Ворскла встретится с луганской Зарей в рамках 3-го тура УПЛ-2023/2024.

Напомним, что Скрипник возглавляет клуб из Полтавы с июля 2022 года. Команда под его руководством уже провела 35 официальных матчей, в которых одержала 15 побед при 14 поражениях. Еще 6 поединков заканчивались ничьей.