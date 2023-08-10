На старті нового сезону-2023/2024 Ворскла не лише вилетіла з єврокубків від грузинської Діли, а ще й з розгромної поразки розпочала для себе чемпіонат України. Саме фіаско у матчі з Рухом 4:1 привів до конфлікту між керівництвом та головним тренером команди, як це повідомляли ЗМІ.

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"Після гри з Рухом у Львові відбулася звичайна бесіда": пояснення Ворскли

Начебто сторони влаштували конфлікт у роздягальні полтавського клубу після поразки від Руха у Львові.

На фоні цього тренерське крісло Віктора Скрипника серйозно захиталось. Була навіть інформація, якщо у найближчих поєдинках ситуація Ворскли не виправиться, то клуб попрощається із наставником.

У Ворсклі вирішили відреагувати на ці чутки, би розставити усі крапки над "і", т припинити цей розголос.

9 серпня в інстаграмі ворсклян з'явилось сторіс із спростування внутрішнього конфлікту у клубі. Як повідомляє Ворскла, після матчу проти Руха у підтрибунному приміщенні команди була розмова, але ж ніяк не на підвищених тонах.

Офіційно: футбольний клуб Ворскла повідомляє, що інформація про внутрішній конфлікт між керівництвом і тренерським штабом, подана деякими ЗМІ, не відповідає дійсності. Після гри з Рухом у Львові відбулася звичайна бесіда, без втручання в роботу одне одного. Не сумніваємось, перемоги попереду. Віримо в команду!

– йдеться у повідомленні.



Реакція Ворскли на інформацію ЗМІ про конфлікт у клубі / Скриншот із інстаграму команди

Вже у найближчому матчі (13 серпня) Ворскла зустрінеться з луганською Зорею у рамках 3-го туру УПЛ-2023/2024.

Нагадаємо, що Скрипник очолює клуб із Полтави з липня 2022 року. Команда під його керівництвом вже провела 35 офіційних матчів, у яких здобула 15 перемог при 14 поразках. Ще 6 поєдинків закінчувались нічиєю.