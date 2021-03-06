Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился положительными ожиданиями относительно количества возможно завоеванных медалей украинскими спортсменами на Олимпийских играх в Токио-2020.

Гутцайт предположил, что Украина на Олимпийских играх в Токио может рассчитывать на 13-15 медалей.

Смотрите также США предложили принять у себя Олимпиаду в этом году вместо Токио

При этом на замечание, что это небольшое количество, глава Минмолодежспорта сказал, что за год, сколько он работает на должности, "сложно сделать так, чтобы их (олимпийских медалей – ред.) было 30 или 27, как было на Олимпийских играх в Пекине", однако отметил, что работа в этом направлении ведется.

Вы же понимаете, что подготовка спортсменов длится не год, не два, а четыре и восемь. Я к Олимпийским играм готовился 10 лет. Вы же помните, как все говорили, что выигрывали не благодаря, а вопреки. У меня есть большое желание сделать так, чтобы выигрывали благодаря. А на это нужно время. Мы разработали Стратегию развития физической культуры и спорта до 2028 года,

– сказал он.

В то же время министр не стал прогнозировать, от каких именно спортсменов стоит ожидать медалей.

"Я верю во всех спортсменов, которые получили лицензию на Олимпийские игры. Это неожиданные соревнования. Это соревнования психологии. А Олимпийские игры в Токио станут для всех неожиданными. Поэтому я просто уверен, что мы увидим и услышим о спортсменах, которых мы еще не знаем", – заявил Гутцайт.

Что известно о переносе Олимпиады