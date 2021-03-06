Министр предположил, сколько медалей может получить Украина на Олимпиаде в Токио
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился положительными ожиданиями относительно количества возможно завоеванных медалей украинскими спортсменами на Олимпийских играх в Токио-2020.
Источник:ТСН
Гутцайт предположил, что Украина на Олимпийских играх в Токио может рассчитывать на 13-15 медалей.
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При этом на замечание, что это небольшое количество, глава Минмолодежспорта сказал, что за год, сколько он работает на должности, "сложно сделать так, чтобы их (олимпийских медалей – ред.) было 30 или 27, как было на Олимпийских играх в Пекине", однако отметил, что работа в этом направлении ведется.
Вы же понимаете, что подготовка спортсменов длится не год, не два, а четыре и восемь. Я к Олимпийским играм готовился 10 лет. Вы же помните, как все говорили, что выигрывали не благодаря, а вопреки. У меня есть большое желание сделать так, чтобы выигрывали благодаря. А на это нужно время. Мы разработали Стратегию развития физической культуры и спорта до 2028 года,
– сказал он.
В то же время министр не стал прогнозировать, от каких именно спортсменов стоит ожидать медалей.
"Я верю во всех спортсменов, которые получили лицензию на Олимпийские игры. Это неожиданные соревнования. Это соревнования психологии. А Олимпийские игры в Токио станут для всех неожиданными. Поэтому я просто уверен, что мы увидим и услышим о спортсменах, которых мы еще не знаем", – заявил Гутцайт.
Что известно о переносе Олимпиады
- Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но после совещания премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха было принято решение о переносе Олимпийских игр-2020 на 2021 год.
- Новая дата проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
- Информация об отмене Игр в Токио появилась в британском издании The Times. Об этом издание сообщало со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
- Однако власти Японии опровергли эту информацию.
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