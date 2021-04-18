Третья победа блогера

Поединок состоялся в Атланте (США) на арене Mercedes-Benz Stadium. Их бой возглавил боксерское шоу от платформы Triller.

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Однако поединок не был долгим. Уже в первом раунде Джейк Пол ударом справа отправил Бена Аскрена в тяжелый нокдаун, который повалил звездного бойца смешанных единоборств на канвас. 36-летний Аскрен сумел встать на собственные ноги, но рефери остановил поединок и сигнализировал о победе блоггера.

Для него этот бой стал третьим на профессиональном ринге. Во всех противостояниях успех праздновал Пол. Сначала его "жертвой" стал другой блоггер Али Эсона Гиба, а во втором поединке одолел бывшую звезду НБА Нейта Робинсона

Для его соперника Аскрена этот бой стал дебютным в боксе. Он принес ему 500 тысяч долларов. А вот его соперник заработал гораздо больше – 690 тысяч. В ММА Бен имеет в своем активе 22 противостояния, в которых одержал 19 побед.

После поединка он прокомментировал свое поражение и назвал его позорным: "Меня нокаутировал Джейк Пол, это позорно".

На этом вечере бокса свой бой провел украинский боксер Иван Редкач, который без шансов проиграл Реджису Прогрейсу. Американец ударом в печень положил украинца на канвас.

Джейк Пол – Бен Аскрен видеообзор боя