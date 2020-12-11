Официально: матч Десна – Мариуполь перенесен на НСК "Олимпийский"
Стадион имени Ю. Гагарина не сможет принять матч 13-го тура УПЛ Десна – Мариуполь. Поединок официально перенесено в Киев, футболисты сыграют на НСК "Олимпийский".
Дирекция Премьер-лиги рассмотрела письмо черниговского клуба о переносе матча в другое место. Десна получила положительный ответ. Теперь поединок пройдет на главной арене страны в Киеве, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Десна – Мариуполь: место матча
Домашний стадион Десны вроде бы не может принять матч из-за сложных погодных условий. Ранее сообщалось, что новое руководство арены может запретить клубу проводить встречи на родном стадионе.
Стороны расходятся в стоимости аренды.
- Перед матчем у Десны лучше турнирная ситуация. Подопечные Рябоконя показывают хорошую игру, которая позволяет им входить в топ-3 лидеров УПЛ. Черниговцы уступают только Динамо и Шахтеру – третье место и 20 очков. А вот их соперник из Мариуполя находится с 16 пунктами на 9 месте.
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