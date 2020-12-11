Стадион имени Ю. Гагарина не сможет принять матч 13-го тура УПЛ Десна – Мариуполь. Поединок официально перенесено в Киев, футболисты сыграют на НСК "Олимпийский".

Дирекция Премьер-лиги рассмотрела письмо черниговского клуба о переносе матча в другое место. Десна получила положительный ответ. Теперь поединок пройдет на главной арене страны в Киеве, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Десна – Мариуполь: место матча

Домашний стадион Десны вроде бы не может принять матч из-за сложных погодных условий. Ранее сообщалось, что новое руководство арены может запретить клубу проводить встречи на родном стадионе.

Стороны расходятся в стоимости аренды.

Матч 13-го тура УПЛ Десна – Мариуполь состоится 13 декабря. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00.