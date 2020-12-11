Офіційно: матч Десна – Маріуполь перенесений на НСК "Олімпійський"
Стадіон імені Ю. Гагаріна не зможе прийняти матч 13-го туру УПЛ Десна – Маріуполь. Поєдинок офіційно перенесено у Київ, футболісти зіграють на НСК "Олімпійський".
Дирекція Прем'єр-ліги розглянула лист чернігівського клубу щодо перенесення матчу в інше місце. Десна отримала позитивну відповідь. Тепер поєдинок відбуватиметься на головній арені країни у Києві, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Десна – Маріуполь: місце матчу
Домашній стадіон Десни начебто не може прийняти матч через складні погодні умови. Раніше повідомлялось, що нове керівництво арени може заборонити клубу проводити зустрічі на рідному стадіоні.
Сторони розходяться у вартості оренди.
- Перед матчем у Десни краща турнірна ситуація. Підопічні Рябоконя показують хорошу гру, яка дозволяє їм входити у топ-3 лідерів УПЛ. Чернігівці поступаються лише Динамо та Шахтарю – третє місце та 20 очок. А от їх суперник з Маріуполя перебуває із 16 пунктами на 9 місці.
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