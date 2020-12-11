Стадіон імені Ю. Гагаріна не зможе прийняти матч 13-го туру УПЛ Десна – Маріуполь. Поєдинок офіційно перенесено у Київ, футболісти зіграють на НСК "Олімпійський".

Дирекція Прем'єр-ліги розглянула лист чернігівського клубу щодо перенесення матчу в інше місце. Десна отримала позитивну відповідь. Тепер поєдинок відбуватиметься на головній арені країни у Києві, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Варте уваги Провідні клуби УПЛ мають борги по зарплаті перед футболістами

Десна – Маріуполь: місце матчу

Домашній стадіон Десни начебто не може прийняти матч через складні погодні умови. Раніше повідомлялось, що нове керівництво арени може заборонити клубу проводити зустрічі на рідному стадіоні.

Сторони розходяться у вартості оренди.

Матч 13-го туру УПЛ Десна – Маріуполь відбудеться, 13 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 17:00.