Официально: экс-тренера Динамо Хацкевича уволили из российского клуба
Белорусский специалист Александр Хацкевич остался без работы. Российский клуб Ротор отправил экс-наставника Динамо в отставку.
Источник:ФК Ротор
Специалист был отправлен в отставку по решению руководства клуба.
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"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в последних матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководство клуба решило уволить Александра Хацкевича с занимаемой должности", – заявил гендиректор Ротора.
Что известно о Хакцевиче в Роторе
Хацкевич возглавлял Ротор с 2019 года, под его руководством команда вышла в Премьер-лигу. До этого 47-летний специалист работал в киевском Динамо, сборной Беларуси, Витебске, минском Динамо, а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины.
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