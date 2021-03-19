Белорусский специалист Александр Хацкевич остался без работы. Российский клуб Ротор отправил экс-наставника Динамо в отставку.

Специалист был отправлен в отставку по решению руководства клуба.

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"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в последних матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководство клуба решило уволить Александра Хацкевича с занимаемой должности", – заявил гендиректор Ротора.

Что известно о Хакцевиче в Роторе

Хацкевич возглавлял Ротор с 2019 года, под его руководством команда вышла в Премьер-лигу. До этого 47-летний специалист работал в киевском Динамо, сборной Беларуси, Витебске, минском Динамо, а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины.

В последнем матче под руководством Хацкевича Ротор проиграл дома Ростову со счетом 0:4. Волгоградская команда набрала 18 очков в 23 турах и занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от 12 ступеньки, которая гарантирует сохранение места в элите, составляет 8 очков.