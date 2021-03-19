Офіційно: екстренера Динамо Хацкевича звільнили з російського клубу
Білоруський фахівець Олександр Хацкевич залишився без роботи. Російський клуб Ротор відправив екснаставника Динамо у відставку.
Джерело:ФК Ротор
Спеціаліст був відправлений у відставку за рішенням керівництва клубу.
Дивіться також Футболіста Славії звинуватили в расизмі і побили після матчу Ліги Європи
"Рішення ухвалене без емоцій, виважено. Щоб набрати необхідну кількість очок в останніх матчах і вирішити поставлене завдання на сезон, керівництво клубу вирішило звільнити Олександра Хацкевича із займаної посади", – заявив гендиректор Ротора.
Що відомо про Хакцевича в Роторі
Хацкевич очолював Ротор з 2019 року, під його керівництвом команда вийшла в Прем'єр-лігу. До цього 47-річний фахівець працював в київському Динамо, збірній Білорусі, Вітебську, мінському Динамо, а також входив в тренерський штаб національної команди України.
Поділитися новиною