Білоруський фахівець Олександр Хацкевич залишився без роботи. Російський клуб Ротор відправив екснаставника Динамо у відставку.

Спеціаліст був відправлений у відставку за рішенням керівництва клубу.

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"Рішення ухвалене без емоцій, виважено. Щоб набрати необхідну кількість очок в останніх матчах і вирішити поставлене завдання на сезон, керівництво клубу вирішило звільнити Олександра Хацкевича із займаної посади", – заявив гендиректор Ротора.

Що відомо про Хакцевича в Роторі

Хацкевич очолював Ротор з 2019 року, під його керівництвом команда вийшла в Прем'єр-лігу. До цього 47-річний фахівець працював в київському Динамо, збірній Білорусі, Вітебську, мінському Динамо, а також входив в тренерський штаб національної команди України.

В останньому матчі під керівництвом Хацкевича Ротор програв удома Ростову з рахунком 0:4. Волгоградська команда набрала 18 очок у 23 турах та посідає 13 місце в турнірній таблиці РПЛ. Відставання від 12 сходинки, яка гарантує збереження місця в еліті, становить 8 очок.