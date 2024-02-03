Официально: известна новая дата боя за абсолют Усик – Фьюри

Уже 17 февраля поклонники бокса должны были увидеть бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Из-за травмы британца долгожданный поединок пришлось перенести.

Промоутерская компания Тайсона Фьюри вечером, 3 февраля, сообщила новую дату поединка. Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Когда Усик сразится с Фьюри

До этого времени британец должен восстановиться от травмы, полученной во время спарринга 2 февраля. Напомним, что Фьюри получил серьезное рассечение, помешавшее провести встречу с украинцем уже 17 февраля.

Промоутерская компания, представляющая интересы британского боксера, показала последствия спарринга, оставшиеся над правым глазом Тайсона. После чего "Цыганский король" извинился перед Усиком из-за своей травмы, а уже через несколько минут опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях.

Промоутер украинца Александр Красюк параллельно с этим заговорил о замене соперника. А ведь украинская команда хотела сохранить бой для Усика 17 февраля. Речь шла о непобедимом хорвате Филиппе Хрговиче.

Однако 17 февраля бой боксерского шоу в Саудовской Аравии официально отменили. Но украинский чемпион мира призывает не скулить. В команде Усика тоже отреагировали на повреждение болтливого британца.