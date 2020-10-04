Захисник "Шахтаря" та збірної України Богдан Бутко офіційно повернувся у "Лех". Гравець буде виступати у польському клубі на правах оренди до кінця 2020 року.

Про повернення українського легіонера у чемпіонат Польщі повідомила пресслужба польського клубу. У минулому році Бутко вже виступав за "Лех", де був один із гравців основного складу.

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Торік Бутко зіграв за "Лех" у 12 поєдинках, де відзначився одним результативним асистом. Після закінчення орендної угоди повернувся у розташування "гірників". Бутко жодного разу не потрапив у заявку "гірників" протягом одного місяця.

Головний наставник "Шахтаря" Луїш Каштру дав зрозуміти, що не розраховує на захисника, тому Богдан повернувся у польський клуб, який був не проти знову бачити українця у своєму розташуванні.

Чинна угода футболіста з донеччанами спливає через рік.

Додамо, що за "Лех" виступає ще один український захисник Василь Кравець.

Кар'єра Богдана Бутка

Бутко – вихованець донецького "Шахтаря". У 2010 році пішов в оренду у луцьку "Волинь", де зіграв один сезону. Потім на гравця "Шахтаря" чекала чергова оренда, але вже у "Маріуполь". Там футболіст затримався на довго. Чотири сезони Бутко захищав кольори команди з "Маріуполя" (2011/14).

У лютому 2015 несподівано для усіх перейшов у чемпіонат Росії. У якому виступав за "Амкар" на правах оренди.

У складі збірної України на його рахунку 33 матчі.