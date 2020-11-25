Уже 18 декабря 2020 года 38-летний боксер Геннадий Головкин выйдет на ринг против поляка Камила Шереметы. Этот поединок станет для казахстанца уже 21-й защитой титула чемпиона мира.

Этот бой для казахстанского боксера станет первым с 5 октября 2019 года. Тогда Геннадий Головкин одержал победу над украинцем Сергеем Деревянченко и завоевал вакантный титул IBF. Бой с поляком Камилом Шереметом может стать рекордной успешной защитой титула в истории бокса. Об этом сообщил стриминговый сервис DAZN.

Интересно узнать Тайсон – Джонс-младший: космические гонорары боксеров за бой

Возвращение Головкина



Если Головкину удастся победить соперника из Польши, то это будет рекордная 21-я успешная защита титула в истории профессионального бокса.

Боксеры выйдут на ринг уже 18 декабря 2020 года. Бой состоится в отеле-казино "Seminole Hard Rock Hotel" в Голливуде.

Интересно, что именно польский боксер выступал в андеркарде боя Головкин – Деревянченко, где уже во втором раунде нокаутировал Оскара Кортеса.

На профессиональном ринге 31-летний Камил Шеремета провел 21 поединок, в которых показал 100-процентный результат – 21 победа (5 – нокаутом).

Об организации боя подтвердил и глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в своем твиттер-аккаунте.