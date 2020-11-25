Вже 18 грудня 2020 року 38-річний боксер Геннадій Головкін вийде на ринг проти поляка Каміла Шеремети. Цей поєдинок стане для казахстанця вже 21-м захистом титулу чемпіона світу.

Цей бій для казахстанського боксера стане першим із 5 жовтня 2019 року. Тоді Геннадій Головкін здобув перемогу над українцем Сергієм Дерев'янченком та завоював вакантний титул IBF. Бій з поляком Камілом Шереметом може стати рекордним успішним захистом титулу в історії боксу. Про це повідомив стрімінговий сервіс DAZN.

Цікаво дізнатись Тайсон – Джонс-молодший: космічні гонорари боксерів за бій

Повернення Головкіна

Якщо Головкіну вдасться перемогти суперника з Польщі, то це буде рекордний 21-й успішний захист титулу в історії професійного боксу.

Боксери вийдуть на ринг вже 18 грудня 2020 року. Бій відбудеться у готелі-казино "Seminole Hard Rock Hotel" в Голлівуді.

Цікаво, що саме польський боксер виступав в андеркарді бою Головкін – Дерев'янченко, де вже у другому раунді нокаутував Оскара Кортеса.

На професіональному рингу 31-річний Каміл Шеремета провів 21 поєдинок, у яких показав 100-відсотковий результат – 21 перемога (5 – нокаутом).

Про організацію бою підтвердив і глава Matchroom Boxing Едді Хірн у своєму твіттер-акаунті.