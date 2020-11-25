Офіційно: Головкін проведе рекордний 21 захист титулу проти поляка Шеремети
Вже 18 грудня 2020 року 38-річний боксер Геннадій Головкін вийде на ринг проти поляка Каміла Шеремети. Цей поєдинок стане для казахстанця вже 21-м захистом титулу чемпіона світу.
Цей бій для казахстанського боксера стане першим із 5 жовтня 2019 року. Тоді Геннадій Головкін здобув перемогу над українцем Сергієм Дерев'янченком та завоював вакантний титул IBF. Бій з поляком Камілом Шереметом може стати рекордним успішним захистом титулу в історії боксу. Про це повідомив стрімінговий сервіс DAZN.
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Повернення Головкіна
Якщо Головкіну вдасться перемогти суперника з Польщі, то це буде рекордний 21-й успішний захист титулу в історії професійного боксу.
Боксери вийдуть на ринг вже 18 грудня 2020 року. Бій відбудеться у готелі-казино "Seminole Hard Rock Hotel" в Голлівуді.
Цікаво, що саме польський боксер виступав в андеркарді бою Головкін – Дерев'янченко, де вже у другому раунді нокаутував Оскара Кортеса.
На професіональному рингу 31-річний Каміл Шеремета провів 21 поєдинок, у яких показав 100-відсотковий результат – 21 перемога (5 – нокаутом).
Про організацію бою підтвердив і глава Matchroom Boxing Едді Хірн у своєму твіттер-акаунті.
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