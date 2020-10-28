Команда AlphaTauri официально подтвердила, что продолжила сотрудничество с гонщиком Пьером Гасли. Француз будет выступать до 2021 года.

Гасли таки выступит в команде AlphaTauri в сезоне 2021 года. Руководитель команды Франц Тост рад, что пилот остается еще на один год в команде. Кто станет его напарником будет объявлено позднее. Об этом сообщает и пресс-служба Формулы-1.

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Гасли остается в AlphaTauri

В прошлом году Пьер вернулся в команду после чего стабильно демонстрировал высокие результаты, дважды поднявшись на подиум – второе место в Бразилии (2019) и в этом году победил на Гран-при Италии. Тост уверен, что этот год станет успешным для автогонщика и команды в целом.

Сам Гасли доволен продолжением сотрудничества с AlphaTauri. По его словам, в этом году команда показывает лучший сезон в своей истории. Французский спортсмен остался в команде, чтобы получить еще больше достижений для AlphaTauri.

Кто такой Пьер Гасли ?

Французский автогонщик. Победитель Еврокубка Формулы-Рено 2.0 2013 года, чемпион 2016 года на GP2 Series. Дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Малайзии в 2017 году за команду Toro Rosso. В 2016 году стал запасным пилотом в Red Bull, а уже в сезона 2018 года стало основным гонщиком команды.