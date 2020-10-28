Команда AlphaTauri офіційно підтвердила, що продовжила співпрацю з гонщиком П'єром Гаслі. Француз буде виступати до 2021 року.

Гаслі таки виступить у команді AlphaTauri у сезоні 2021 року. Керівник команди Франц Тост радий, що пілот залишається ще на один рік у команді. Хто стане його напарником буде оголошено дещо пізніше. Про це повідомляє і пресслужба Формули-1.

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Гаслі залишається у AlphaTauri

Торік П'єр повернувся у команду після чого стабільно демонстрував високі результати, двічі піднявшись на подіум – друге місце у Бразилії (2019) та у цьому році переміг на гран-прі Італії. тост впевнений, що цей рік стане успішним для автогонщика та команди в цілому.

Сам Гаслі задоволений продовженням співпраці з AlphaTauri. За його словами, цього року команда показує найкращий сезон у своїй історії. Французький спортсмен залишився у команді, щоб здобути ще більше досягнень для AlphaTauri.

Хто такий П'єр Гаслі? Французький автогонщик. Переможець Єврокубка Формули-Рено 2.0 2013 року, чемпіон 2016 року у GP2 Series. Дебютував у Формулі-1 на гран-прі Малайзії 2017 року за команду Toro Rosso. У 2016 році став запасним пілотом у Red Bull, а вже у сезоні 2018 року став основним гонщиком команди.