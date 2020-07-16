Аргентинский специалист Хорхе Раффо покинул донецкий "Шахтер", где занимал должность директора Академии.

16 июля Хорхе Раффо прекратил сотрудничество с "горняками", сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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"ФК "Шахтер" благодарит Хорхе Раффо за вклад в успехи клуба и развитие молодых футболистов, а также желает ему новых профессиональных достижений и побед", – говорится в заявлении клуба.

Что известно о Хорхе Раффо

55-летний аргентинский специалист присоединился к украинскому клубу в июле 2017 года и за это время команды Академии выиграли 7 чемпионатов Детско-юношеской футбольной лиги Украины, а "Шахтер" U-21 стал победителем молодежного первенства.

После завершения игровой карьеры футболиста Хорхе Раффо работал главным тренером в аргентинских "Альмиранте Браун" и "Атланте". С 2006-го по 2011 год возглавлял академию "Барселоны" в Аргентине (Ла Кандела), а к моменту прихода в "Шахтер" работал спортивным директором академии "Бока Хуниорс" (2011-2017 гг).