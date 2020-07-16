Аргентинський фахівець Хорхе Раффо покинув донецький "Шахтар", де обіймав посаду директора Академії.

16 липня Хорхе Раффо припинив співпрацю з "гірниками", повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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"ФК "Шахтар" дякує Хорхе Раффо за внесок в успіхи клубу і розвиток молодих футболістів, а також бажає йому нових професійних досягнень і перемог", – йдеться в заяві клубу.

Що відомо про Хорхе Раффо

55-річний аргентинський фахівець приєднався до українського клубу у липні 2017 року і за цей час команди Академії виграли 7 чемпіонатів Дитячо-юнацької футбольної ліги України, а "Шахтар" U-21 став переможцем молодіжної першості.

Після завершення ігрової кар'єри футболіста Хорхе Раффо працював головним тренером у аргентинських "Альміранте Браун" та "Атланті". З 2006-го по 2011 рік очолював академію "Барселони" в Аргентині (Ла Кандела), а до моменту приходу в "Шахтар" працював спортивним директором академії "Бока Хуніорс" (2011-2017 рр.).