Оболонь опровергла сообщение о вручении повесток футболистам: текст заявления

ФК Оболонь опубликовал заявление по поводу сообщений в СМИ о вручении повесток от ТЦК. В клубе сообщили, что все футболисты получили бронирование на период мобилизации.

Во время эфира программы ТаТоТаке журналист Михаил Спиваковский сообщил, что 25 футболистов Оболони получили повестки от ТЦК. Однако эта информация вскоре была официально опровергнута клубом.

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О чем говорится в заявлении Оболони

Клуб сообщил, что ни один из игроков команды не получал повесток. Все военнообязанные работники клуба соблюдают Законы Украины об "Об обороне Украины", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе".

Также клуб придерживается требований законодательства об организации и ведении военного учета. В настоящее время происходит сверка учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.

Кроме того, все футболисты клуба получили бронирование от мобилизации согласно постановлению Кабинета Министров Украины.

ФК Оболонь Киев согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 №76 получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Соответственно футболисты клуба, военнообязанные, получили бронирование на период мобилизации,

– говорится в заявлении клуба.

ФК Оболонь Киев попросил не манипулировать информацией представителями медиа, поскольку за подобные неправдивые заявления будут нести ответственность.

. Отметим, что в сезоне 2023/24 киевская Оболонь выступает в элитном дивизионе. После 16 сыгранных матчей "пивовары" находятся в зоне переходных матчей. В активе команды Валерия Иващенко 14 очков и 13 место в турнирной таблице.