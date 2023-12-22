Під час ефіру програми ТаТоТаке журналіст Михайло Співаковський повідомив, що 25 футболістів Оболоні отримали повістки від ТЦК. Проте ця інформація була офіційно спростована клубом.

До теми Гравці клубу УПЛ отримали 25 повісток від ТЦК, – ЗМІ

Про що йдеться в заяві Оболоні

Клуб повідомив, що жоден з гравців команди не отримував повісток. Всі військовозобовʼязані працівники клубу дотримуються Законів України про "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обовʼязок і військову службу".

Також клуб дотримується вимог законодавства стосовно організації та ведення військового обліку. Наразі відбувається звірка облікових даних військовозобовʼязаних працівників, призовників та резервістів.

Крім того, всі футболісти клубу отримали бронювання від мобілізації згідно постанови Кабінету Міністрів України.

ФК Оболонь Київ згідно постанови КМУ від 27 січня 2023 року №76 отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки. Відповідно футболісти клубу, які є військовозобовʼязаними отримали бронювання на період мобілізації,

– йдеться в заяві клубу.

ФК Оболонь Київ попросив не маніпулювати інформацією представниками медіа, оскільки за подібні неправдиві заяви нестимуть відповідальність.

До слова. Зазначимо, що в сезоні 2023/24 київська Оболонь виступає в елітному дивізіоні. Після 16 зіграних матчів "пивовари" знаходяться в зоні перехідних матчів. В активі команди Валерія Іващенка 14 очок та 13-те місце в турнірній таблиці.