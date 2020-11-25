В подготовке к матчу Лиги чемпионов против "Интера" игрок "Реала" Мартин Эдегор продемонстрировал великолепную технику. 21-летний полузащитник эффектно обыграл партнеров по команде и хладнокровно переиграл украинского голкипера Андрея Лунина.

Хавбек "сливочных" Мартин Эдегор решил похвастаться перед партнерами своей техникой. Футболист эффектно убрал двух игроков в двусторонней игре на тренировке. Не стал спасителем для команды и украинский голкипер Андрей Лунин, пишет 24 канал.

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Покуражился на тренировке

Твиттер-аккаунт "433" выложил очередной ролик, но на этот раз с участием мадридских футболистов. 21-летний норвежец ярко покуражился на тренировке. Не зря полузащитника раньше называли самым талантливым молодым игроком.

Едегор ярко ворвался во взрослый футбол, что не смогли не заметить скауты мадридского клуба. Но в 2015 году "Реал" приобрел Мартина. Хавбек уступил в конкуренции более опытным партнерам по команде, поэтому все время провел в аренде. Теперь у игрока есть прекрасная возможность закрепиться в основе команды Зинедина Зидана. Последним клубом футболиста был "Реал Сосьедад", в котором норвежец играл в прошлом году.

Ближайший матч "Реал" ждет, где может сыграть Едегор, уже в среду, 25 ноября, где они встретятся против "Интера" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.