У підготовці до матчу Ліги чемпіонів проти "Інтера" гравець "Реала" Мартін Едегор продемонстрував чудову техніку. 21-річний півзахисник ефектно обіграв партнерів по команді та холоднокровно переграв українського голкіпера Андрія Луніна.

Хавбек "вершкових" Мартін Едегор вирішив похизуватись перед партнерами своєю технікою. Футболіст ефектно прибрав двох гравців у двосторонній грі на тренуванні. Не став рятівником для команди й український голкіпер Андрій Лунін, пише 24 канал.

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Покуражився на тренуванні

Твіттер-акаунт "433" виклав черговий ролик, але цього разу з участю мадридських футболістів. 21-річний норвежець яскраво покуражився на тренуванні. Не даремно півзахисника раніше називали найбільш талановитим молодим гравцем.

Едегор яскраво увірвався в дорослий футбол, що не змогли не помітити скаути мадридського клубу. Та у 2015 році "Реал" придбав Мартіна. Хавбек поступився у конкуренції більш досвідченим партнерам по команді, тому весь час провів у орендах. Тепер у гравця є чудова можливість закріпитись в основі команди Зінедіна Зідана. Останнім клубом футболіста був "Реал Сосьєдад", у якому норвежець грав торік.

Найближчий матч на "Реал" чекає, де може зіграти Едегор, вже у середу, 25 листопада, де вони зустрінуться проти "Інтера" у рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.