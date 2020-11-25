Пошив у дурні: як гравець "Реала" ефектно обіграв оборонців та голкіпера Луніна – відео
У підготовці до матчу Ліги чемпіонів проти "Інтера" гравець "Реала" Мартін Едегор продемонстрував чудову техніку. 21-річний півзахисник ефектно обіграв партнерів по команді та холоднокровно переграв українського голкіпера Андрія Луніна.
Хавбек "вершкових" Мартін Едегор вирішив похизуватись перед партнерами своєю технікою. Футболіст ефектно прибрав двох гравців у двосторонній грі на тренуванні. Не став рятівником для команди й український голкіпер Андрій Лунін, пише 24 канал.
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Покуражився на тренуванні
Твіттер-акаунт "433" виклав черговий ролик, але цього разу з участю мадридських футболістів. 21-річний норвежець яскраво покуражився на тренуванні. Не даремно півзахисника раніше називали найбільш талановитим молодим гравцем.
Едегор яскраво увірвався в дорослий футбол, що не змогли не помітити скаути мадридського клубу. Та у 2015 році "Реал" придбав Мартіна. Хавбек поступився у конкуренції більш досвідченим партнерам по команді, тому весь час провів у орендах. Тепер у гравця є чудова можливість закріпитись в основі команди Зінедіна Зідана. Останнім клубом футболіста був "Реал Сосьєдад", у якому норвежець грав торік.
Найближчий матч на "Реал" чекає, де може зіграти Едегор, вже у середу, 25 листопада, де вони зустрінуться проти "Інтера" у рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.
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