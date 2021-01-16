Боксер Райан Гарсия готов сменить бокс на смешанные единоборства, чтобы всем доказать свои умения в клетке. Американец готов провести бой с ирландцем Конором МакГрегором.

В будущем поклонники бокса смогут увидеть Райана Гарсию в MMA. Американец готов доказать, что он лучший боец в мире, сообщает Boxingscene.

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Громкое заявление американца

Если кто-то скажет, что я победил всех на ринге. Но добавит, что это были не настоящие поединки, без ударов ногами, удушающих и болевых приемов. Тогда я докажу им, что я – лучший боец на планете,

– сказал Райан.

Гарсия заверил, что готов сменить бокс на MMA, чтобы это показать. К своему комментарию американец добавил громкое заявление: "Я побью любого соперника о котором будут говорить люди, что его не сломать. Если это будет Конор МакГрегор, я сделаю это. Не говорю такие заявления из-за денег, они меня не волнуют".

Кто такой Райан Гарсия? 22-летний американский боксер, который дрался на профессиональном ринге в 2016 году, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде над мексиканцем Эдгаром Меза. В феврале 2020-го года в первом раунде нокаутировал опытного Франсиско Фонсеку и защитил титул чемпиона по версии WBC Silver (2019-до сих пор). WBO NABO (2019-до сих пор) в легком весе. По версиям NABF (2018/19), WBO NABO (2018) во втором полулегком весе.

Последний свой бой на ринге Райан провел в начале 2021-го года. Его соперником стал американец Люк Кэмпбелл. Гарсия с трудом одержал победу и завоевал титул временного чемпиона WBC в легком весе. Уже во втором раунде Гарсия побывал в нокдауне после мощного левого хука от соперника. Гарсия на характере собрал всю силу в кулак и мощно пробил в печень Люка. Тот не удержался на ногах и упал на колени. Рефери начал отсчет, но Кэмпбелл так и не сумел подняться из канваса – победа нокаутом от Райана.

Интересно, что американец может провести бой с Василием Ломаченко, если украинцу не удастся организовать реванш с Теофимо Лопесом.