Боксер Райан Гарсія готовий змінити бокс на змішані єдиноборства, щоб всім довести свої вміння у клітці. Американець готовий провести бій з ірландцем Конором МакГрегором.

У майбутньому прихильники боксу зможуть побачити Райана Гарсію у MMA. Американець готовий довести, що він найкращий боєць у світі, повідомляє Boxingscene.

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Гучна заява американця

Якщо хтось скажеш, що я переміг всіх на ринзі. Але додасть, що це були не справжні поєдинки, без ударів ногами, задушливих та больових прийомів. Тоді я доведу їм, що я – найкращий боєць на планеті,

– сказав Райан.

Гарсія запевнив, що готовий змінити бокс на MMA, щоб це показати. До свого коментаря американець додав гучну заяву: "Я поб'ю будь-якого суперника про якого говоритимуть люди, що його не зламати. Якщо це буде Конор МакГрегор, я зроблю це. Не говорю такі заяви через гроші, вони мене не хвилюють".

Хто такий Райан Гарсія? 22-річний американський боксер, який д ебютував на професійному рингу у 2016 році, здобувши перемогу технічним нокаутом у першому раунді над мексиканцем Едгаром Меза. У лютого 2020-го року у першому раунді нокаутував досвідченого Франсіско Фонсеку та захистив титул чемпіона за версією WBC Silver (2019 – до сьогодні). WBO NABO (2019 – до сьогодні) у легкій вазі. За версіями NABF (2018/19), WBO NABO (2018) у другій напівлегкій вазі.

Останній свій бій на ринзі Райан провів на початку 2021-го року. Його суперником став американець Люк Кемпбелл. Гарсія з труднощами здобув перемогу та завоював титул тимчасового чемпіона WBC у легкій вазі. Вже у другому раунді Гарсія побував у нокдауні після потужного лівого хука від суперника. Гарсія на характері зібрав всю силу в кулак та потужно пробив у печінку Люка. Той не втримався на ногах та впав на коліна. Рефері розпочав відлік, але Кемпбелл так і не зумів підійнятись з канвасу – перемога нокаутом від Райана.

Цікаво, що американець може провести бій з Василем Ломаченком, якщо українцю не вдасться організувати реванш з Теофімо Лопесом.