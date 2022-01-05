Ранее он находился в тюрьме категории B в Ливерпуле, а теперь находится в тюрьме категории A.

К слову Защитнику МанСити Менди предъявили уже седьмое обвинение в изнасиловании

Сделано это было для безопасности Менди, где его больше знают и любят заключенные, чем в тюрьме в Ливерпуле. Отмечается также, что суд над Менди должен состояться 24 января. Игрок находится под стражей с августа 2021 года.

Что известно о заключении Менди