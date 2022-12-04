Одноклубник Зинченко "закапывает" Сенегал и его надежды на 1/4 финала ЧМ-2022: видео гола

Англия в третий раз отличилась в воротах Сенегала. Продолжение матча 1/8 финала становится формальностью.

На 57-й минуте счет в поединке стал 3:0 в пользу "трех львов". Голом отличился Сака, пишет 24 канал .

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Сенегалу нужно сотворить чудо

Англия начала голевую атаку с левого фланга. Кейн отдал на фланг на Фодене, прострел от Фила нашел свободного Сака. Букайо третий раз заставил Менди вынимать мяч из собственной сетки ворот в этом матче. Голкипер Сенегала выставлял руку, но лишь кончиками пальцев коснулся мяча.

Одноклубник Александра Зинченко по лондонскому Арсеналу "скрывает" все шансы и надежды Сенегала на четвертьфинал Мундиаля в Катаре.

Сака забил свой третий гол на ЧМ-2022. Ранее дважды он огорчал голкипера Ирана в первом туре группового раунда Мундиаля.

Видео гола Сака