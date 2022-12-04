На третьей компенсированной к первому тайма минуте команда "трех львов" вторично огорчила сенегальского голкипера. Беллингем отдал на Фодена, Фил почти сразу направил мяч на Кейна, параллельно подключившегося к атаке. Гарри мощным ударом вколотил мяч в сетку ворот соперника, пишет 24 канал .

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Комфортное преимущество перед вторым таймом

Кейн забил свой 52-й гол в футболке сборной Англии. До рекорда Уэйна Руни остался всего один мяч. Легенда Манчестер Юнайтед наколотил за национальную команду 53 гола за 120 матчей.

Кейну, чтобы забить 52 мяча, понадобилось всего 79 поединков.

Англия после первой 45-минутки ведет в счете 2:0. Первый гол в матче забил Джордан Хендерсон.

Видео гола Кейна